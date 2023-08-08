"Сбер" профинансирует семь гостиничных проектов в ЮФО и СКФО

Кредитная организации вложила уже порядка 20 млрд рублей

СЕЛО СТАРАЯ СТАНИЦА /Ростовская область/, 8 августа. / ТАСС/. Юго-Западный Сбербанк профинансирует семь проектов гостиничной инфраструктуры в Южном федеральном и Северо-Кавказском федеральных округах в рамках финансирования туриндустрии, куда кредитная организации вложила уже порядка 20 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил председатель Юго-Западного банка ("Сбер") Анатолий Песенников в пресс-туре в парке Лога Ростовской области.

"На сегодня мы профинансировали порядка 20 млрд рублей в туристическую индустрию, мы видим потенциал в троекратном увеличении, поэтому мы активно над этим работаем. У нас сейчас в финансировании порядка семи проектов по гостиничной инфраструктуре", - сказал Песенников.

Он также отметил, что ежегодно с 2021 года турпоток на Юг России увеличивается на 30-40%.

"Сейчас развивается автотуризм, трасса М-4 "Дон" заполнена, туристический поток увеличивается и не только в Краснодарский край, но и Северный Кавказ. У нас огромное развитие по Дагестану, Северной Осетии, Ингушетии и Чеченской Республике", - добавил председатель Юго-Западного банка.