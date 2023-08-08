"Софтлайн" получил публичный статус компании

Соответствующие изменения внесли в устав общества, а также в единый государственный реестр юридических лиц, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Компания "Софтлайн" получила публичный статус общества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"ПАО "Софтлайн" (ранее - АО "Софтлайн"), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о получении публичного статуса общества. Соответствующие изменения внесены в устав общества, а также в единый государственный реестр юридических лиц", - сообщили в пресс-службе.

Приобретение публичного статуса является важным шагом, приближающим ПАО "Софтлайн" к листингу на Московской бирже, отметил генеральный директор "Софтлайн" Владимир Лавров, чьи слова приводятся в сообщении компании.

В июле 2022 года Softline объявил о намерении разделить бизнес и создать двух игроков с фокусом на международных и на российском рынках. В результате разделения российский бизнес с холдинговой компанией АО "Софтлайн", принадлежащий ООО "Аталайя", стал независимым от международного периметра. Международная часть бизнеса бывшего Softline Holding PLC ведет деятельность за пределами России под новым брендом Noventiq.