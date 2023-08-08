Региональные ретейлеры России добровольно ограничат наценки на часть продуктов

Речь идет о сезонных овощах, сахаре, хлебе и молочной продукции

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Региональные торговые сети России присоединятся к механизму добровольного ограничения наценки в магазинах на основные социально значимые продукты - сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию, говорится в сообщении Минпромторга РФ. С соответствующим предложением региональные ретейлеры выступили на рабочем совещании министерства.

"Региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценки в магазинах на ведущие социально значимые позиции - сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию. Такое предложение прозвучало на рабочем совещании Минпромторга России с представителями торговых сетей, заинтересованных ФОИВов [федеральных органов исполнительной власти] и экспертами", - говорится в сообщении.

Министерство напоминает, что ранее систему добровольного ограничения наценки - на уровне не более 5% - ввели и успешно применяют крупные федеральные торговые сети, например X5 Group, "Магнит" и другие. Их опыт показал, что система добровольного ограничения наценки на социально значимые товары выгодна всем участникам рынка, в том числе магазинам. Она позволяет успешно бороться за трафик покупателей и привлекать к себе большее количество посетителей.

"В рамках таких рабочих совещаний возможно детально проанализировать текущую ситуацию и выработать в случае необходимости решения, которые устраивают все стороны. Именно такие решения успешно позволяют который год подряд сохранять в любых условиях комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке в России", - отметил по итогам совещания статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он привел данные Росстата, согласно которым оборот розничной торговли в июне 2023 года составил 3,83 трлн рублей - на 10% больше (в сопоставимых ценах), чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,5% больше, чем в мае 2023 года. В первом полугодии оборот розничной торговли вырос на 1,1% в годовом выражении и составил 21,7 трлн рублей.

В свою очередь оборот общественного питания в июне вырос на 12,2% в годовом выражении, до 224,5 млрд рублей, а в январе - июне - повысился на 14,7%, до 1,32 трлн рублей. Евтухов указал, что данные статистики свидетельствуют о росте потребительской активности в России.