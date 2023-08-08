МИД Ирана: Новый банк развития БРИКС может способствовать корректировке финансовых систем

Глава ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул увеличение "доли БРИКС в мировом ВВП"

ДУБАЙ, 8 августа. /ТАСС/. Новый банк развития БРИКС может способствовать корректировке и усовершенствованию глобальных финансовых, банковских и валютных систем. Такое мнение выразил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на конференции "Иран и БРИКС: перспективы партнерства и сотрудничества" в Тегеране.

"Создание Нового банка развития БРИКС, не разрушая существующие [механизмы], может сыграть важную роль в корректировке и усовершенствовании глобальных финансовых, банковских и валютных систем", - отметил министр, содержание речи которого приводится в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Абдоллахиян подчеркнул увеличение "доли БРИКС в мировом ВВП". Он также назвал важным шагом усилия стран объединения по "снижению торговых издержек, в том числе за счет стремления использовать национальные валюты".

Конференция была организована Институтом международных политических исследований МИД Ирана. Участие в ней принял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.