На озере Баскунчак под Астраханью увеличат объемы соледобычи за счет новых технологий

По прогнозам, в 2023 году ожидается добыча не ниже 1,7 млн тонн

АСТРАХАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. ООО "Руссоль", являющееся одним из крупнейших производителей соли в России и странах СНГ, планирует по итогам года увеличить уровень добычи с 1,5 до 1,7 млн тонн на озере Баскунчак под Астраханью за счет внедрения новых технологий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства промышленности, торговли и энергетики региона со ссылкой на главу ведомства Илью Волынского.

"Объемы добычи соли на озере Баскунчак на протяжении последних лет составляют около 1,5 млн тонн в год. По прогнозным данным, в 2023 году ожидается добыча не ниже 1,7 млн тонн. Предприятие является инновационным, внедряет новые технологии", - сообщил Волынский.

По данным компании, разработку и забор соли на Баскунчаке ведет новый подборщик, который введен в эксплуатацию в 2021 году и позволяет собирать соль с помощью тонкослойной технологии. Этот инженерный проект стал не только технологическим прорывом при добыче соли открытым методом на месторождении, но и позволил сделать добычу более щадящей с точки зрения экологии.

Отмечается, что современный погрузчик поднимает рапу и сопутствующие породы с поверхности на глубине не более полуметра, что позволяет собрать сырье и подготовить поля, где за пять-шесть лет нарастает пласт чистой соли. Новый подборщик перерабатывает до 1 тыс. тонн сырья в час.

По данным областных властей, в настоящий момент на предприятии трудятся порядка 300 человек, компания является крупным налогоплательщиком. Так, поступления за прошлый год в бюджет региона в виде налогов составили более 150 млн рублей.

ООО "Руссоль" является одним из крупнейших производителей соли в России и странах СНГ. В 350 км от Астрахани в поселке Нижний Баскунчак действует подразделение компании "Руссоль" - "Бассоль", которое ведет добычу на озере Баскунчак. Это бессточное соленое озеро, крупнейшее месторождение самосадочной соли в России, солонка страны. Здесь производится до 30% российской соли.