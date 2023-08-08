Всероссийская ассоциация рыбопромышленников оценила стоимость форели и семги в 2023 году

По словам президента организации Германа Зверева, она значительно ниже, чем годом ранее

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Оптовые цены на форель и семгу по состоянию на конец июля 2023 года были значительно ниже, чем годом ранее, и составили от 780 рублей за 1 кг и в пределах 1-1,3 тыс. рублей за 1 кг соответственно. Об этом сообщил ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"На конец июля оптовые цены на семгу были в пределах 1-1,3 тыс. рублей за кг, цена на форель начиналась с 780 рублей за кг. Это значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда цена, например, на семгу стартовала с 1,6 тыс. рублей за кг", - сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас "отличными темпами" идет лососевая путина - добыто уже 480 тыс. тонн. Цены рыбаков на нерку держатся на уровне 500 рублей за кг. Это наименьший показатель на указанную дату за последние пять лет. Значительно снизились цены на горбушу - до 170 рублей за кг.

Кроме того, среднемесячная оптовая цена на мороженый минтай на Дальнем Востоке в 2023 году стабильна и находится на уровне 90-95 рублей за кг, на филе минтая - на уровне 210-220 рублей за кг на протяжении последних нескольких лет. Оптовые цены на камбалу на Дальнем Востоке незначительно снизились: с 68 рублей за кг в январе до 62 рублей за кг на конец июля. Среднемесячная оптовая цена на тихоокеанскую сельдь находится на уровне 60-62 рублей за кг в течение года. "Конечно, динамика цен в течение месяца может корректироваться в зависимости от промысловой обстановки, но эти корректировки незначительны", - объяснил глава ВАРПЭ.

Зверев подчеркнул, что российские рыбаки и рыбоводы заинтересованы в более тесном сотрудничестве с ресторанами. По его словам, долгое время значительная часть российского ресторанного бизнеса работала в практически на одном виде рыбы - аквакультурном лососе, и вместо того, чтобы работать над расширением поставок российской рыбы, например, нерки, разрабатывать новые рецепты, они работали так, как проще. "Это нужно менять, и многие рестораны уже успешно переориентировались на отечественную рыбу и морепродукты", - сказал он.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на сети доставки сообщил, что суши и роллы в России могут подорожать на 25%. Как отмечает издание, средняя закупочная цена за килограмм форели с 1,3 тыс. рублей поднялась до 1,5 тыс. рублей, а семги - с 1,5 тыс. рублей до 1,6 тыс. рублей. В одной из сетей доставки суши и роллов "Коммерсанту" рассказали, что с начала этого года на Дальнем Востоке цены на минтай выросли почти на 16%, на сельдь - на 13%, на камбалу - почти в полтора раза.