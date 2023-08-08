Буркина-Фасо денонсировала соглашение с Францией об избежании двойного налогообложения

Как отметило Буркинийское информационное агентство, договор более не отвечает интересам Буркина-Фасо

РАБАТ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Буркина-Фасо денонсировали соглашение с Францией об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщает правительственное Буркинийское информационное агентство (БИА).

Документ был подписан двумя странами в августе 1965 года и вступил в силу в феврале 1967 года. Как отмечает БИА, договор более не отвечает интересам Буркина-Фасо.

По данным агентства, недовольство Уагадугу вызвало молчание Парижа в ответ на две просьбы буркинийских властей о пересмотре условий соглашения, которые были озвучены в 2020 и 2021 годах.