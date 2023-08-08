Блинкен: США поддерживают предложение ООН к России о возвращении к зерновой сделке

По словам госсекретаря США, "Россия не ответила на предложение ООН"

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. США поддерживают предложение о возвращении к зерновой сделке, которое генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал России. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

"То, что я говорю, - это предложение, сделанное России со стороны ООН, решить то, что, как считается, вызывает у нее обеспокоенность. <…> Мы поддерживаем инициативу ООН. Насколько мне известно, Россия не ответила на предложение ООН, но мы его поддерживаем", - сказал глава американской дипломатии.

В письме президенту РФ Владимиру Путину от 11 июля генеральный секретарь ООН предлагал для продления зерновой сделки подключить к системе расчетов SWIFT "дочку" Россельхозбанка, но не сам банк. Он также указывал, что пока расчеты можно производить через механизм, созданный с участием американского банка JPMorgan.

В России заявляли, что переподключению Россельхозбанка нет альтернатив, а предлагаемые Гутерришем меры являются недостаточными. В Москве также подвергли критике Гутерриша за публикацию содержания письма.