8 августа, 18:14,
обновлено 8 августа, 18:34

Эрдоган заявил, что Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки

По словам президента республики, в Анкаре исходят из того, что решение этой проблемы зависит от выполнения странами Запада своих обязательств

СТАМБУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Турция продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки, действие которой было приостановлено 17 июля. При этом в Анкаре исходят из того, что решение этой проблемы зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом. Трансляцию выступления вел телеканал TRT.

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"Мы продолжаем контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора, которая была приостановлена 17 июля. Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки, чтобы не завести его в тупик, зависит от выполнения странами Запада своих слов", - сказал Эрдоган. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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