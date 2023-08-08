Главы МИД Израиля и Молдавии договорились развивать торгово-экономическое сотрудничество

Эли Коэн и Николай Попеску также обсудили укрепление двусторонних связей

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, находящийся с визитом в Кишиневе, и глава МИД Молдавии Николай Попеску обсудили во вторник укрепление двусторонних связей и условились развивать торгово-экономическое сотрудничество.

"Мы договорились, что будем вместе работать над укреплением отношений между странами и расширением торгово-экономического сотрудничества. Мы также говорили о вопросах региональной безопасности и развитии сотрудничества на международной арене", - написал по итогам встречи Коэн на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он добавил, что поблагодарил молдавского коллегу за усилия правительства республики по борьбе с проявлениями антисемитизма, и объявил, что пригласил Попеску в ближайшее время посетить Израиль.

Кроме того, Коэн сообщил, что молдавский министр согласился помочь обеспечить беспрепятственный проезд тысячам еврейских паломников в город Умань на Украине. Ранее во вторник этот же вопрос израильский министр обсудил с президентом Молдавии Майей Санду, с которой они также говорили об укреплении связей между странами, расширении торговли и сотрудничества.

В городе Умани в Черкасской области Украины находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября.