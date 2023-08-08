В Великом Новгороде назвали примерные сроки реконструкции очистных сооружений

По словам губернатора региона, на модернизацию выделили 1 млрд рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Реконструкция и модернизация главных Левобережных очистных сооружений в Великом Новгороде займет три года. Об этом сообщил на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов" губернатор Новгородской области, наставник конкурса "Лидеры России" Андрей Никитин.

"<...> проект Левобережных сооружений - это водоподготовка для половины жителей, которые проживают в Великом Новгороде. Я думаю в течение ближайших трех лет, считая этот год, он будет реализован", - сказал Никитин.

Как ранее сообщал глава региона, на реконструкцию и модернизацию Левобережных очистных сооружений выделен 1 млрд рублей из федерального бюджета.

Они были введены в эксплуатацию в 1972 году и обеспечивают питьевой водой население Великого Новгорода и Новгородского района. Технологические процессы очистки, отстаивания и фильтрации воды будут модернизированы, что позволит повысить качество питьевой воды и автоматизировать работу системы водоочистки. Ранее на очистных построили цех обезвоживания для прекращения сброса осадка в Гребной канал, добавил губернатор.

В 2023-2024 годах власти региона намерены провести модернизацию еще 14 объектов водоснабжения и водоотведения в Великом Новгороде, Новгородском, Боровичском, Маловишерском, Крестецком, Шимском и Солецком районах.

На 18 объектах в Великом Новгороде, Старой Руссе и Валдае до конца этого года будут завершены работы по ремонту инфраструктуры. Еще в девяти районах области капитально отремонтируют 13,5 км водопроводных сетей. Строятся и реконструируются объекты в Холме, Парфине, Пестове, Окуловке, Шимске. По программе "Чистая вода" завершено строительство и реконструкция водоочистных сооружений в Подберезье, Малой Вишере, Старой Руссе, Сольцах, Мошенском, Кулотине и Пестове, сообщил глава региона.