Глава Адыгеи потребовал обеспечивать высокое качество при досрочной сдаче стройобъектов

Речь идет о строящихся или ремонтируемых в регионе школах, детсадах, домах культуры и инфраструктурных объектах

МАЙКОП, 8 августа. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал от местных чиновников, отвечающих за строительство объектов по государственным программам и нацпроектам, обеспечения высокого качества при досрочной сдаче объектов.

"Часть объектов мы сдаем досрочно, но при этом важно сохранять высокое качество строительных и ремонтных работ, усилия подрядных организаций должны быть направлены на то, чтобы новые и обновленные учреждения, инфраструктурные объекты соответствовали всем нормам безопасности, были комфортными", - сказал Кумпилов на совещании с членами регионального кабинета министров.

В частности, речь идет о строящихся или ремонтируемых в регионе школах, детсадах, домах культуры и инфраструктурных объектах. Среди них новые школы на 1,1 тыс. мест каждая в Майкопе, Новой Адыгее и Яблоновском, школа на 250 мест в ауле Старобжегокай. Кроме того, строятся отделение "Активное долголетие" республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов, амбулатории, поликлиника в поселке Энем. По информации пресс-службы Кумпилова, в текущем году на реализацию нацпроектов с учетом всех уровней бюджета предусмотрено 12,5 млрд рублей, госпрограмм - 8,5 млрд рублей, при этом уровень контрактации составил 79%, кассовое исполнение - 50%.