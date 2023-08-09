ЦБ допустил повышение ключевой ставки в сентябре

Зампред регулятора Алексей Заботкин пояснил, что такие меры предпринимаются для стабилизации инфляции на целевом уровне 4%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Банк России допускает повышение ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров, сообщил в интервью газете "Известия" зампред регулятора Алексей Заботкин.

"Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года - 8,5% - допускает возможность неизменности ставки", - сказал он. При этом Заботкин отметил, что, как показывает предыдущий опыт коммуникации, если совет директоров допустил возможность повышения ставки на одном из ближайших заседаний, есть вероятность, что это сделают уже на следующем.

Заботкин пояснил, что основная задача денежно-кредитной политики заключается в возвращении и стабилизации инфляции на целевом уровне 4% в долгосрочной перспективе.

"В конечном счете реализуется тот размер повышения ставки, который потребуется для решения этой задачи. А исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более, чем одно лишь июльское повышение [ключевой ставки]", - добавил он.

На последнем заседании 21 июля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 15 сентября.