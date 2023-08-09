В ЦБ связали высокий недельный прирост цен с колебанием рубля и ростом внутреннего спроса

Зампред Центробанка Алексей Заботкин пояснил, что скорость переноса курса в цены зависит от товарной группы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Банк России фиксирует высокий недельный прирост цен, связывает это с колебанием курса рубля и ростом внутреннего спроса, сообщил в интервью газете "Известия" зампред регулятора Алексей Заботкин.

"Сейчас мы видим высокие недельные приросты цен. И это во многом связано с колебанием курса. Но не менее значимым является и активный рост внутреннего спроса в последние месяцы", - рассказал он.

Заботкин отметил, что скорость переноса курса в цены зависит от товарной группы, например, по плодоовощной продукции снижение импорта произойдет быстрее, поскольку она скоропортящаяся, по электронике это будет больше растянуто во времени.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что ослабление рубля - значимый фактор для роста цен, но на текущий момент не ключевой, сейчас для ЦБ РФ главный фактор - это превышение спроса над возможностями расширения предложения.

8 августа курс доллара на Московской бирже достигал 96 руб., евро - превышал 106,5 руб. По отношению к рублю с начала августа доллар вырос почти на 4%, евро и юань - примерно на 2%.