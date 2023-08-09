В ЦБ заявили, что переход к более низкой цели по инфляции в России займет несколько лет

Зампред регулятора Алексей Заботкин подчеркнул, что повышать ее не планируется

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Переход к более низкой цели по инфляции в России с текущих 4% займет несколько лет, повышение таргетируемого уровня не рассматривается, сообщил в интервью газете "Известия" зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Это займет несколько лет", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может произойти переход к более низкому уровню цели по инфляции.

Заботкин также отметил, что "Банк России не рассматривает возможность повышения цели по инфляции, поскольку это будет восприниматься и гражданами, и бизнесом как угроза ценовой стабильности".

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России намерен в первую очередь работать над стабилизацией инфляции на уровне 4% и только потом рассматривать изменение цели по инфляции.

Весной регулятор опубликовал доклад для общественных консультаций по обзору денежно-кредитной политики, где указал, что видит потенциал для снижения уровня цели по инфляции с текущих 4% в будущем, но его сроки требуют дополнительного анализа и всесторонних обсуждений. В ходе подготовки доклада ЦБ выделил несколько факторов, свидетельствующих о наличии пространства для снижения цели по инфляции в будущем и отметил, что инфляционные ожидания в России не являются препятствием для снижения уровня цели по инфляции, а проблема достижения ключевой ставкой эффективной нижней границы и нулевой нижней границы в современных условиях для российской экономики не является существенной при выборе уровня цели по инфляции.