Саудовская Аравия заявила о продолжении поддержки действий ОПЕК+

В правительстве королевства пояснили, что такие меры необходимы для поддержания стабильности глобального рынка нефти

ДУБАЙ, 9 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия продолжит поддерживать действия ОПЕК+, направленные на стабилизацию мирового рынка нефти. Об этом говорится в заявлении правительства Саудовской Аравии, распространенном по итогам очередного заседания кабинета министров.

"Совет [министров] подтвердил, что королевство продолжит укреплять превентивные меры, принимаемые альянсом ОПЕК+ для поддержания стабильности глобального рынка нефти, среди которых - решение [Саудовской Аравии] продлить добровольное сокращение добычи 1 млн баррелей в сутки до конца сентября", - приводит текст заявления Саудовское агентство печати.

На последней общей министерской встрече страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи до конца 2024 года. Сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, составит 1,272 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, часть стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, будут до конца 2024 года добровольно сокращать добычу в общем объеме на 1,66 млн б/с.

Россия и Саудовская Аравия 3 августа заявили о продлении дополнительных мер для поддержания баланса рынка. Так, Саудовская Аравия в сентябре будет продолжать добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с, как в июле и в августе. Россия в сентябре продолжит снижение экспорта нефти, но не на 500 тыс. б/с, как в августе, а на 300 тыс. б/с.