Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о международных автомобильных перевозках

Президент Белоруссии уполномочил Минтранс республики провести переговоры по проекту договора, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект соглашения между кабминами Белоруссии и России о международных автомобильных перевозках. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник на правовом интернет-портале страны.

"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в документе.

Лукашенко уполномочил Минтранс республики провести переговоры по проекту соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также подписать документ при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

В конце июня министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил, что Белоруссия и Россия подготовили проект межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках. Он уточнил, что соглашение предусматривает поэтапную отмену разрешительной системы на все виды международных автомобильных перевозок грузов начиная с 1 января 2024 года.