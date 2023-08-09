Эксперты рассказали, в каких городах Краснодарского края подорожали новостройки

Больше всего стоимость квадратного метра такого жилья выросла в Туапсе, Сочи и Анапе

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Квадратный метр новостроек на курортах Краснодарского края за год больше всего подорожал в Туапсе, Сочи и Анапе. Об этом говорится в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"С августа прошлого года из курортов Краснодарского края квадратный метр новостроек больше всего подорожал в Туапсе (+11,3%, до 143,5 тыс. рублей). Затем идут Сочи (+9,2%, до 352,8 тыс. рублей), Анапа (+8,9%, до 161, 9 тыс. рублей) и Новороссийск (+8%, до 146,3 тыс. рублей)", - говорится в материалах.

Отмечается, что меньше всего за год выросло в цене новое жилье в Геленджике (+5,2%). В среднем по курортам Краснодарского края квадратный метр подорожал на 7,7%, до 209,6 тыс. рублей.

В последние годы наблюдался рост цен в Сочи и Геленджике, а потом и в Анапе, прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Геленджик очевидно достиг своего "потолка", и теперь в лидеры вырывается недооцененный ранее Туапсе, который составляет ценовую конкуренцию более раскрученным курортам. Думается, этот процесс продолжится еще как минимум год", - сказал собеседник агентства.

На вторичном рынке в среднем по курортам Краснодарского края квадратный метр за год подорожал на 2,3%, до 172,5 тыс. рублей, добавляется в материалах. В тройку лидеров по ценовой динамике вошли Туапсе (+6,3%), Геленджик (+5%) и Анапа (+2,7%).