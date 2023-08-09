Эксперты оценили стоимость набора товаров для школы в 2023 году

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Аналитики IT-компании АТОЛ оценили стоимость базового комплекта для учебы, в который входят тетради, ручки, рюкзак и другие товары, в 6,2 тыс. рублей. Как показывают данные ведущих российских ретейлеров, набор товаров для учебы в 2023 году можно приобрести и дешевле.

Аналитики АТОЛ по просьбе ТАСС провели исследование обезличенных данных продаж "АТОЛ онлайн", проанализировав 9 млн чеков, и выяснили, сколько в июле 2023 года стоили самые востребованные товары для школы. "Так, собрать базовый комплект для учебы можно за 6 229 рублей", - рассказали в IT-компании.

В частности, по данным аналитиков, дневник в среднем можно приобрести за 277 рублей, что соответствует ценам в июле 2022 года. Стоимость набора тетрадей в июле выросла на 30% по сравнению с июлем 2022 года, до 269 рублей, а комплект обложек для тетрадей и учебников подорожал на 14% - до 254 рублей. При этом средняя стоимость набора шариковых ручек (297 рублей), линейки (141 рубль) и чернографитового карандаша (39 рублей) не изменились.

Комплект ластиков подешевел на 14% - в магазине его можно купить в среднем за 184 рубля. Набор фломастеров стал меньше в цене на 7% - 364 рубля. С другой стороны, клей-карандаш стал стоить дороже на 20% (130 рублей), а набор цветных карандашей - на 13%, его можно купить в среднем за 268 рублей.

По данным АТОЛ, цены на различные художественные материалы также изменились разнонаправленно. Стоимость акварельных красок снизилась на 20% - до 320 рублей, тогда как гуашь подорожала на 13% - до 286 рублей. Цены на набор кисточек для рисования также несколько выросли - на 4%, до 224 рублей. Пластилин подорожал на 20%, сейчас его средняя стоимость составляет 274 рубля.

В свою очередь, рюкзаки стали на 17% дешевле: в июле средний чек покупки составил 1,636 тыс. рублей. Пеналы в июле продавались в среднем по цене 814 рублей, что на 16% дороже, чем год назад. Мешки для сменной обуви выросли в цене на 7% - они стоят в среднем 452 рубля.

Данные торговых сетей

Российские ретейлеры отмечают, что в целом стоимость товаров для школы осталась на уровне прошлого года. Так, "Детский мир", крупнейший ретейлер детских товаров в России, сообщил, что зафиксировал цены на значительный ассортимент школьных товаров на уровне 2022 года.

"В текущем сезоне базовый набор для подготовки ребенка к 1 сентября, включающий в себя сорочку/блузку, жилетку, брюки/юбку, футболку, спортивные брюки, кроссовки/балетки, туфли/кеды, ранец, мешок для сменной обуви, а также стандартный набор из 34 канцелярских принадлежностей (дневник, тетради, фломастеры, цветные карандаши, цветная бумага и т. д.) обойдется родителям и мальчиков, и девочек примерно в 5 тыс. рублей, что соответствует стоимости аналогичного набора в "Детском мире" в 2022 году", - говорится в пресс-релизе компании.

В пресс-службе "Детского мира" пояснили ТАСС, что сеть удерживает минимальный уровень цен на товары для школы за счет высокой доли товаров собственных торговых марок (СТМ). "Прямое взаимодействие с производителями, управление объемами заказов и меньшие расходы на продвижение дают нам возможность сохранять цены в течение вот уже трех лет", - отметили в пресс-службе сети.

"Магнит" на прошлой неделе также сообщал, что ретейлеру удалось сохранить цены на значительную часть ассортимента школьных товаров на уровне прошлого года. Компания отмечала, что это стало возможным в том числе благодаря эффективному планированию и раннему старту закупочной кампании, а также широкой представленности СТМ.

Стоимость базового набора для школьников, в состав которого вошли более 20 позиций (рюкзак, дневник, пенал, тетради, ручки, карандаши, фломастеры, краски, пластилин, клей-карандаш, цветная бумага, картон и другие), в "Магните" снизилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год - до 783 рублей.

В пресс-службе X5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик") отметили, что в целом не наблюдают роста цен на канцтовары и продукцию, востребованную перед новым учебным годом.

"Стоимость тетрадей, ручек, карандашей и альбомов осталась на уровне прошлого года. Наоборот, в отдельных категориях наблюдаем существенное снижение, например, на 24% снизилась закупочная стоимость офисной бумаги, поскольку в 2022 году на нее наблюдался повышенный спрос", - сообщили агентству в пресс-службе X5.

Одежда и рюкзаки

В свою очередь, в Ozon рассказали ТАСС, что стоимость школьной формы для девочек в 2023 году в среднем составляет от 3,6 тыс. до 5,6 тыс. рублей (в зависимости от набора одежды). Школьная форма для мальчиков традиционно дороже, в среднем она будет стоить от 7,2 тыс. рублей до 8 тыс. рублей.

"Самым дорогим предметом к 1 сентября из года в год является школьный рюкзак с полным набором необходимых для учебы канцтоваров, в том числе для тех, кто впервые идет в школу. Цена такого набора варьируется в районе 10-22 тыс. рублей в зависимости от комплектации и моделей", - отметили в Ozon.