Более половины опрошенных россиян выразили готовность пользоваться цифровым рублем

В то же время 42% респондентов настроены скептически: многие из них не хотели бы получать пенсии и пособия таким образом и боятся, что деньги могут исчезнуть из-за программных сбоев

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян (58%) уже готовы начать пользоваться цифровым рублем, 23% из них считают запуск третьей валюты долгожданным событием - новый вид денег привлекает их технологичностью, 15% надеются, что использование цифрового рубля защитит их от мошенников. Об этом говорится в результатах опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материал есть в распоряжении ТАСС).

В опросе "Выберу.ру" участвовало 3 тыс. человек в возрасте 18-65 лет.

"Выяснилось, что 58% готовы начать пользоваться цифровым рублем. Из них 23% сообщили, что запуск третьей валюты для них долгожданное событие, и новый вид денег привлекает их технологичностью. Еще 20% опрошенных ждут от цифровой валюты возможности сэкономить - по заявлению центробанка для физических лиц все транзакции будут бесплатны, а для бизнеса прием платежей будет обходиться почти в пять раз дешевле, что позволит делать скидки на товары и услуги. 15% опрошенных надеются, что использование цифрового рубля защитит их от мошенников, так как движение каждой единицы будет легко отследить", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно опросу, 42% респондентов настроены скептически. Среди них 12% допускают, что будут пользоваться третьим видом нацвалюты, но не хотят, чтобы такие выплаты от государства, как пенсия и пособия, приходили в цифровых рублях, а 29% опасаются, что такие деньги могут исчезнуть из-за программных сбоев.

Исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак сказал, что в аналогичном весеннем опросе на тему цифрового рубля более трети респондентов не только не были готовы к пользованию цифровым рублем, но даже не понимали, как он работает и зачем нужен. "Это уже наше второе исследование отношения россиян к цифровому рублю за этот год. В этот раз уровень осведомленности оказался уже выше - у участников исследования уже сформировалось понимание назначения новой валюты и ее преимуществ. В то же время с пониманием принципов работы у людей появились и негативные стереотипы, которые придется развенчивать центробанку", - прокомментировал Баджурак.