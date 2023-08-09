Эксперт заявил об эволюции экономических проектов КНР и РФ в промышленное сотрудничество

Президент Института современных китайско-российских региональных экономических исследований Сун Куй отметил, что сейчас важны совместные проекты в сфере нефтепереработки

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Экономическое взаимодействие между КНР и Россией принимает все более комплексный характер и перерастает в масштабное промышленное сотрудничество. Об этом заявил президент Института современных китайско-российских региональных экономических исследований Сун Куй.

"Имеющиеся в нашем распоряжении данные свидетельствуют, что взаимодействие между двумя странами вышло за рамки такой традиционной сферы взаимодействия, как торговля товарами. Оно перерастает в крупномасштабное отраслевое промышленное сотрудничество, способное выдержать воздействие негативных факторов", - приводит его слова газета Global Times.

Как уточнил Сун Куй, на нынешнем этапе наиболее перспективное направление для укрепления китайско-российского прагматического партнерства - это формирование трансграничных производственных цепочек в энергетике и в производстве пищевой продукции. Эксперт также указал на важность совместных проектов в области нефтепереработки.

"Китай и РФ продолжат взаимодействовать по этим направлениям, будут высвобождать неиспользованный потенциал", - подчеркнул глава института.

По мнению китайских экономистов, на которых ссылается издание, на фоне динамичного развития торговли между КНР и Россией все более важную роль играют взаиморасчеты в национальных валютах, которые способствуют увеличению товарооборота между двумя странами. Как отмечается, компании, участвующие в соответствующих внешнеэкономических проектах, "стремятся к дедолларизации, чтобы снизить издержки и риски".

Рост двусторонней торговли

По данным Главного таможенного управления КНР, китайско-российский товарооборот в январе - июле вырос в годовом исчислении на 36,5%, достигнув $134,1 млрд. Экспорт из Китая в РФ за семь месяцев увеличился на 73,4% и составил около $62,54 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 15,1%, до $71,55 млрд.

Основная часть стоимости ввозимых из РФ в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в Россию широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры. Кроме того, республика поставляет российской стороне такое важное стратегическое сырье, как германий.