В кабмине не поддержали проект о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей

В правительстве РФ пояснили, что законодательством не предусмотрены определения понятий "пониженная базовая ставка", "локализация производства транспортного средства", а также порядок их применения и оценки соответственно

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект сенатора Андрея Кутепова, которым предлагается снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня локализации производства транспортного средства на территории России. Проект заключения кабмина на документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее глава комитета СФ по экономической политике Кутепов сообщил ТАСС, что направил документ для получения отзыва на имя вице-премьера, руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Он предложил снижать стоимость страховки, если степень локализации комплектующих российских автомобилей превышает 600 баллов.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте заключения.

Как отмечается в документе, в соответствии с действующими нормами закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" Центробанк устанавливает экономически обоснованные предельные размеры базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов, требований к их структуре, а также порядок их применения страховщиками при определении страховой премии по договору ОСАГО. При этом полные или частичные компенсации отдельным категориям страхователей уплаченных или подлежащих уплате ими страховых премий за счет повышения страховых тарифов для других категорий страхователей не допускаются. "Таким образом, страховой тариф (страховая премия) по договору ОСАГО должен определяться исходя из уровня риска, присущего данному договору. Изменение отдельных значений базовых ставок страхового тарифа или коэффициента страхового тарифа в зависимости от уровня локализации производства транспортного средства возможно в случае, если указанный уровень оказывает статистически значимое влияние на потенциальный размер причиненного вреда и (или) вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства. При этом информация о наличии связи между уровнем локализации и причиняемым вредом в сопроводительных материалах к законопроекту отсутствует", - следует из проекта заключения.

Кроме того, законодательством России не предусмотрены определения понятий "пониженная базовая ставка", "локализация производства транспортного средства", а также порядок их применения и оценки соответственно, "в связи с чем положения законопроекта не соответствуют принципу правовой определенности", говорится в документе.

В кабмине отмечают, что указанная в пояснительной записке к законопроекту цель увеличения спроса на приобретение новых транспортных средств российского производства не может достигаться за счет внесения изменений в указанный закон, "поскольку его целью является защита прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами. "Кроме того, законопроект не соответствует Договору о Евразийском экономическом союзе, так как в нем не предусматривается распространение методологии расчета значений базовых ставок страховых тарифов в зависимости от уровня локализации производства транспортного средства на продукцию из других государств - членов Евразийского экономического союза", - следует из проекта заключения.