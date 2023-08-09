Объем продаж онлайн-торговли России в I полугодии вырос на 20%

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, показатель составил 2,7 трлн рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Объем продаж онлайн-торговли России в I полугодии 2023 года увеличился на 20% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 2,7 трлн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейшие российские маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании).

"Объем продаж интернет-торговли России за первые шесть месяцев 2023 года составил 2,7 трлн рублей - это на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из этой суммы 97,2% составляют покупки в российских компаниях интернет-торговли, трансграничный рынок сократился до 2,8% в объеме продаж (4,5% в 2022 году)", - сказали в ассоциации.

Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж сейчас составляет 12,7%. Распределение товаров в рейтинге самых популярных осталось без изменений.

Лидером среди категорий товаров является цифровая и бытовая техника - на нее россияне потратили в интернете 522,5 млрд рублей, а ее доля в общем объеме продаж составила 19,1%. Также в топ-5: мебель и товары для дома (459 млрд рублей, 16,8%), одежда и обувь (427 млрд рублей, 15,6%), продукты питания (349 млрд рублей, 12,7%), товары для красоты и здоровья (225,5 млрд рублей, 8,2%).

Усиление роли регионов

В АКИТ отметили изменения среди топ-10 наиболее активных в интернет-торговле регионов, которые сейчас обеспечивают 52% от всех покупок в интернете. По сравнению с январем-июнем 2022 года снизилась доля первой тройки регионов.

Первое место в рейтинге традиционно занимает Москва, однако в общем объеме продаж ее доля снизилась до 18,4% с 20,4% годом ранее. На втором месте - Московская область (9,2% против 10,7% в январе-июне 2022 года), на третьем - Санкт-Петербург (6,2% против 7,3%). Доли почти всех остальных регионов увеличились.

Доля Краснодарского края по итогам первого полугодия составляет 4,9% (против 4,4% годом ранее), Ростовской области - 2,9% (против 2,5%), Свердловской области - 2,6% (без изменений), Нижегородской области - 2,2% (против 2,1%), Самарской области и Татарстана - 2% (увеличились показатели Татарстана). Доля Красноярского края снизилась до 1,8% с 2,1% в первом полугодии 2022 года.

По мнению президента АКИТ Артема Соколова, тенденция на увеличение роли регионов в сфере e-commerce, которая наметилась еще в 2020 году, будет становиться еще заметнее. Он сказал, что это связано не только с привычками россиян, возможностью быстро находить нужный товар и сравнивать цены, которые обеспечивает интернет-торговля.

"Сами компании онлайн-ретейла все активнее осваивают регионы - по всей России строятся новые логистические объекты (их общая площадь за три года увеличилась больше, чем в три раза), создаются новые рабочие места, улучшается качество сервиса - эта активность также напрямую влияет на предпочтения россиян", - сказал Соколов, слова которого привели в ассоциации.