Япония выразила протест РФ из-за приостановки действия положений налогового договора

Генсек кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что Токио требует от Москвы отмены этого решения

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Японское правительство выразило России протест в связи с принятым решением приостановить действия некоторых положений налоговых договоров с недружественными государствами, в числе которых США, Япония, государства ЕС. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы сожалеем, что Россия решила в одностороннем порядке приостановить действие некоторых положений японо-российского налогового договора. Сегодня мы заявили российской стороне протест по дипломатическим каналам и потребовали отмены этого решения", - сказал он.

По словам Мацуно, такие меры могут оказать негативное влияние на бизнес. "Мы считаем, что приостановление Россией действия некоторых положений японо-российского налогового договора окажет определенное влияние на деловую активность. Мы продолжим сбор информации о положении японских компаний и примем соответствующие меры, внимательно изучив решение российской стороны", - добавил генсек кабмина.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами. Согласно указу, решение принято "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер" в связи с недружественными действиями некоторых стран. Действие перечисленных в указе документов приостанавливается "до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц" или до прекращения действия соответствующих документов.

Двойное налогообложение - это взимание налогов в разных странах с одних и тех же доходов человека или компании, если, например, он является гражданином одной страны, а доход получает в другой. Договоры об избежании двойного налогообложения призваны не допустить этого и заключаются, в том числе, для поощрения развития экономического сотрудничества между государствами.

В середине марта Минфин и МИД России обратились к президенту РФ с предложением приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России санкции. Как говорилось в сообщении Минфина, в этом случае применение пониженных налоговых ставок или освобождение от уплаты налога в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего указа.