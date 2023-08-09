Россияне во II квартале стали покупать больше чая на 6%

Продажи кофе, напротив, снизились на 8%, говорится в исследовании "CберМаркетинга" и "Чек Индекса"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россияне во втором квартале текущего года стали покупать больше чая, чем в апреле-июне прошлого года, тогда как продажи кофе снизились, говорится в совместном исследовании "CберМаркетинга" и "Чек Индекса".

"По данным аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", во втором квартале 2023 года чай стали покупать на 6% чаще, а средний чек стал больше на 5% и составил 194 рубля, в сравнении со вторым кварталом прошлого года. Число продаж кофе снизилось на 8%, а вот средний чек вырос на 22%, до 476 рублей", - говорится в исследовании.

При этом растворимый кофе стали покупать меньше на 6%, молотый - на 8%. При этом наибольший объем покупок во втором квартале 2023 года пришелся именно на растворимый и молотый кофе. Продажи зернового кофе сократились на 12%, кофе в капсулах - на 17%. По мнению экспертов "Чек Индекса", снижение продаж кофе в основном связано с высокой базой продаж 2022 года.

"При этом в первом полугодии 2023 года увеличения числа покупок не наблюдалось. Потребительский интерес сместился в сторону чая и других напитков. Тем не менее, спрос на кофе сохраняется, особенно среди жителей мегаполисов, которые все больше заказывают этот товар в онлайне", - добавляется в исследовании.

В свою очередь анализ "СберМаркетинга" на основе данных исследовательской компании Mediascope показал, что в первом квартале 2023 года 80% россиян продолжили пить чай каждый день, 15% - несколько раз в неделю, оставшиеся 5% - реже. За год эти показатели не изменились. При этом рассыпной чай в 3,7 раза популярнее чая в пакетиках.

"Черный чай - абсолютный лидер среди вкусов россиян. Он на 64% популярнее, чем зеленый чай, занимающий вторую позицию. На третьем месте - фруктовый чай, на четвертом - с бергамотом, а на пятом - цейлонский. Наименее востребованными оказались ассам и матча. Вкусовые предпочтения за год не поменялись", - отмечают авторы.