Генконсул РФ: Минторг США строго лицензирует поставки в Россию продовольствия и лекарств

По словам Александра Захарова, ведомство выдвигает "море требований", детально рассматривая каждую заявку

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Министерство торговли США строго лицензирует поставки в Россию продовольствия, медикаментов и медицинского оборудования. Об этом заявил ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

По его словам, деловые круги США готовы и хотят сотрудничать в тех сферах, которые не подпадают под санкции. Однако "даже сотрудничество в такой гуманитарной сфере, как поставки продовольствия, медикаментов, медицинского оборудования, строго лицензируется американским Минторгом", отметил дипломат. "Буквально каждая такая заявка рассматривается американскими органами под микроскопом - выдвигается море требований", - пояснил он.