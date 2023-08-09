Генконсул РФ заявил о желании крупного бизнеса США возобновить сотрудничество с Россией

Проекты в Африке и Латинской Америке не настолько выгодны для американского бизнеса, как те, что были в России, отметил генконсул Александр Захаров

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Крупный бизнес США не хочет терять российский рынок и хотел бы возобновить сотрудничество. Об этом заявил ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

По его словам, импорт продукции из России в США в мае вырос до $503 млн по сравнению с $215 млн в апреле. "В основном рост за счет продукции неорганической химии. Конечно, цифры абсолютно не отвечают ни потенциалу, ни возможностям российской и американской сторон. Обеспокоенность американского бизнеса здесь понятна", - отметил дипломат.

"При всей привлекательности новых проектов в Африке и Латинской Америке для бизнеса США, они не могут заменить по своей доходности, рентабельности проекты, которые у них были в России. Масштабный российский рынок американцам на перспективу терять очень не хочется. Выстроить новые логистические цепочки возможно, но это занимает годы и даже десятилетия, - обратил внимание генконсул. - Разумеется, крупный бизнес хотел бы возобновления сотрудничества. Ни терять российский рынок, ни отдавать его кому-то другому американский бизнес не хочет".

По словам дипломата, бизнес США внимательно следит за последними экономическими форумами, проходящими в России. "Даже испытывает определенную ревность. В прошлом году была попытка провести саммит Хьюстон - Африка, но он не смог собрать столько представителей крупного бизнеса, - отметил Захаров. - Это шаги вдогонку".