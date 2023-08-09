В парках Подмосковья более 1,2 тыс. объектов бизнеса открыли МСП

На первом месте по виду деятельности оказадись нестационарные торговые объекты, на втором - общественное питание, на третьем - прокаты

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Нестационарная торговля, общепит и прокаты стали самыми популярными видами бизнеса у малых и средних предпринимателей (МСП) в парках Московской области. Всего они открыли в зонах отдыха региона более 1,2 тыс. объектов, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В Московской области расположено более 180 парков, развитию и благоустройству которых огромное внимание уделяет губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На сегодняшний день в парках региона работает около 700 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые открыли более 1,2 тыс. объектов. На первом месте по виду деятельности - нестационарные торговые объекты: это, например, фудтраки. На втором - общественное питание, на третьем - прокаты", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Кроме того, в числе популярных видов бизнеса в парках Подмосковья - аттракционы, веревочные парки, мастер-классы и кинотеатры. В министерстве добавили, что в этом году в регионе запустили новый сервис для предпринимателей "Начни бизнес в парках", который упростит старт предпринимательской деятельности. Как уточнила Зиновьева, подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе в парках, предприниматели региона могут на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта.