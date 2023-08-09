РФ предстоит разработать стандарт для отрасли нефтегаза к 2025 году на фоне санкций Запада

Это необходимо для обретения минимального технологического суверенитета в этой отрасли, отметил доктор экономических наук Алексей Фадеев

МУРМАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Национальную систему стандартизации работы нефтегазового комплекса РФ предстоит разработать "Институту нефтегазовых технологических инициатив" (ИНТИ) к 2025 году, чтобы обрести минимальный технологический суверенитет в этой отрасли на фоне западных санкций и секторальных ограничений. Об этом сообщил ТАСС доктор экономических наук, профессор высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Фадеев.

"Перед "Институтом нефтегазовых технологических инициатив" стоит очень амбициозная задача - до 2025 года разработать более 500 отраслевых национальных стандартов на нефтегазовое оборудование и технологии. Это, так скажем, тот самый минимальный объем, который позволит стандартам внедряться в практику, и мы сможем говорить о некоем технологическом суверенитете в этой сфере", - сказал Фадеев, отметив, что по факту стандартов будет намного больше.

Эксперт пояснил, что санкции и действующие секторальные ограничения, включающие запрет на работу с российскими энергетическими компаниями для большинства западных поставщиков и производителей оборудования, по сути, определили вектор развития нефтегазовой отрасли РФ на ближайшие годы. Во многом это касается энергетических проектов именно в Арктике. "Вопросы технологической обеспеченности для реализации арктических проектов стоят особенно остро. Удержание лидерских позиций в освоении ресурсов в Арктике требует от государства проведения собственной технологической политики и развития национальной системы стандартизации на нефтегазовое оборудование и технологии, во многом определяющих качество, надежность и безопасность его эксплуатации в условиях Арктики", - подчеркнул Фадеев.

Стандартизация и лицензирование

Эксперт пояснил, что на фоне геополитической ситуации в мире американский институт нефти, являющийся мировым сертификационным органом, перестал выдавать свои сертификаты российским производителям, а в некоторых случаях даже отзывал действующие. "Очевидно, что подобные недружественные действия заведомо лишают российские предприятия конкурентных преимуществ, как при работе на внешних мировых рынках, так и внутри страны, поскольку в России до недавнего времени отсутствовала единая система стандартизации российского оборудования и технологий сертификации", - отметил Фадеев.

Созданный в 2020 году ИНТИ, объединивший энергетические корпорации, производителей оборудования, лицензиаров и генеральных подрядчиков, стал одним из этапов к достижению технологического суверенитета РФ на основе конкурентных преимуществ отечественной промышленности.

"Главной целью ИНТИ является разработка и утверждение единых отраслевых стандартов на нефтегазовое оборудование и технологии, подтверждение качества оборудования и технологий аудитами и испытаниями, а также формирование базы данных проверенной продукции и технологий. На текущий момент институт объединяет 21 энергетическую компанию: 13 из России и 8 зарубежных, которые, получив оценку соответствия, могут работать в РФ и получают безбарьерный выход на высокотехнологичные нефтегазовые рынки компаний, присоединившихся к проекту ИНТИ", - подчеркнул эксперт.

Фадеев уверен, что создание единой российской системы стандартизации способствует ускоренному внедрению отечественных технологий, включая инновационные и импортозамещающие, увеличению доли локального оборудования и технологий в крупнейших российских инвестпроектах, а также повышению конкурентоспособности отечественных производителей оборудования и технологий.

Российские технологии в нефтегазе

"Важнейшим технологическим событием в новейшей истории отрасли стала отправка из Мурманска на полуостров Гыдан на Ямале первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2", старт которой дал [президент РФ] Владимир Путин в июле 2023 года. Первая технологическая линия сжиженного природного газа на гравитационной платформе весит более 600 тыс. тонн. Плавучий завод не имеет аналогов в мире, а полный цикл сжижения природного газа происходит прямо на платформе", - сказал Фадеев.

Эксперт отметил, что большинство современных энергетических компаний в качестве производственного приоритета выбрало цифровизацию. В России на текущий момент насчитывается около 30 "интеллектуальных месторождений", управляемых на основе цифровой интерпретации огромного массива данных. По его словам, подобные месторождения уже обеспечивают почти треть всей добычи углеводородов. "Широкое распространение также получают беспилотные летательные аппараты, на российских месторождениях уже используются подводные комплексы добычи и роботизированные буровые установки, позволяющие обеспечить добычу углеводородов без непосредственного участия оператора", - пояснил Фадеев.

Он подчеркнул, что территории Арктики имеют высокую неоднородность, и если Баренцево-Карский регион (западная часть Арктики) характеризуется относительно благоприятными условиями для проведения геологоразведочных работ и добычи благодаря теплому течению Гольфстрим, то акватории восточной Арктики имеют экстремальные природно-климатические условия, которые еще предстоит преодолеть для успешного освоения региона.

"Арктические ресурсы - это не только наращивание ресурсной базы государства, которая, без сомнения, является важнейшим конкурентным преимуществом страны, но и загрузка важнейших отраслей промышленности, создание значительного количества рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, стимулирование научных разработок, а также улучшение демографической ситуации посредством привлечения высококвалифицированных кадров для работы арктических регионах", - заключил Фадеев.