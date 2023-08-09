Apple и HP попросили власти Индии отсрочить введение ограничений на импорт компьютеров

За это время они рассчитывают наладить производство внутри страны, чтобы продолжить работу в новом импортном режиме

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 августа. /ТАСС/. Крупнейшие мировые технологические компании Apple, HP, Acer и Dell попросили власти Индии отсрочить введение ограничений на импорт компьютерной техники на 9-12 месяцев. Об этом сообщила газета The Economic Times.

Правительство Индии 3 августа объявило, что импорт в страну ноутбуков, планшетов, персональных компьютеров, сетевых серверов возможен только при наличии специальной лицензии. Изначально планировалось, что изменения вступят в силу немедленно, но уже на следующий день на фоне призывов представителей отрасли введение ограничений отсрочили до 1 ноября.

По данным The Economic Times, теперь лидеры мировой компьютерной отрасли добиваются еще большей отсрочки - на 9-12 месяцев. За это время они рассчитывают наладить производство внутри страны, чтобы продолжить работу в новом импортном режиме, пишет издание. Соответствующий призыв был озвучен во вторник на встрече представителей компаний с чиновниками министерства электроники и информационных технологий.

Правительство Индии пошло на изменение режима импорта компьютерной техники для стимулирования ее производства в стране, писали местные СМИ. Похожим образом власти страны в последние годы добивались роста производства смартфонов, в результате чего такие крупные производители как Samsung и Apple открыли заводы в Индии.