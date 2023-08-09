РБК: в ФНС заявили об отсутствии черного списка блогеров

Среди наиболее распространенных нарушений, выявляемых у блогеров, в службе назвали искусственное разделение бизнеса, ошибки в налоговом учете, недоимки по НДФЛ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) не считает нужным составлять черный список российских блогеров, так как в ведомстве существует внутренняя система рисков, которая анализирует налогоплательщиков во всех отраслях экономики. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ФНС.

"Если в рамках анализа выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов, то конкретным плательщикам назначается проверка", - сообщили РБК в ФНС. В службе отметили кумулятивный эффект от такого подхода - "в итоге обеляется весь рынок". Как заявили в ФНС, в итоге формировать списки нет необходимости. "Обладая всем массивом больших данных, ведомство реагирует точечно в ответ на конкретную ситуацию", - заявили в ведомстве.

В службе назвали среди наиболее распространенных нарушений, выявляемых у блогеров, ошибки в налоговом учете, искусственное разделение бизнеса, недоимки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Нарушения среди блогеров зачастую происходят "по незнанию или недопониманию ответственности", заявили в ФНС. Как отметили в службе, доходы в блогосфере растут очень быстро, поэтому прибыль сначала может начать не укладываться в границы режима самозанятости, "а затем переходит пороговые значения и для упрощенной системы налогообложения".