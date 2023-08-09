Финский фестиваль разорвал партнерство с Heineken из-за деятельности компании в РФ

На музыкальном фестивале в Хельсинки бренд заменит финский производитель пива Hartwall

СТОКГОЛЬМ, 9 августа. /ТАСС/. Организаторы финского музыкального фестиваля Flow, который должен пройти 11-13 августа в Хельсинки, отказались от партнерства с голландской пивоваренной компанией Heineken из-за того, что та не прекратила свою деятельность на территории России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте фестиваля.

"Мы пересмотрели ситуацию и пришли к выводу, что стоит прекратить сотрудничество с брендом Heineken", - сообщила исполнительный директор Суви Каллио. Она отметила, что на фестивале напитки бренда Heineken Silver будут заменены продуктами финского производителя пива Hartwall, главного партнера мероприятия.

В этом году Heineken подверглась резкой критике в Нидерландах за то, что обещала покинуть российский рынок в марте 2022 года, но вместо этого запустила целый ряд новых продуктов. В компании ответили, что намерение уйти с рынка РФ остается в силе, а запуск новых продуктов был необходим в целях повышения привлекательности бизнеса для потенциальных покупателей.

В апреле этого года компания нашла покупателя для бизнеса в России и теперь ожидает одобрения сделки со стороны российских властей. По состоянию на 30 июня 2022 года компания оценивала свои активы в России в €475 млн, а долговые обязательства составляли около €275 млн.