В ФРГ сомневаются в целесообразности инвестиций в завод по производству полупроводников

Президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фратчер назвал инвестиции в завод "неоднозначной ставкой на будущее"

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Некоторые германские экономисты выразили сомнение относительно целесообразности многомиллиардных инвестиций правительства в строительство в Дрездене завода по производству полупроводников тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на экспертов.

Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник приветствовал решение TSMC о строительстве в ФРГ завода по производству полупроводников. Канцлер назвал это важным шагом на пути к "устойчивости Германии". Тайвань является одним из лидеров в сфере производства и экспорта полупроводниковых изделий, а базирующаяся там корпорация TSMC считается крупнейшей в этой области в мире. Ее доля на мировом рынке превышает 50%.

По словам главы Института по изучению экономики RWI (Эссен) Кристофа Шмидта, существуют сомнения, что субсидирование принесет стране больше пользы в долгосрочной перспективе, "чем если бы те же средства были вложены, например, в исследования и разработку технологий хранения или в инфраструктуру для импорта и транспортировки водорода".

Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратчер также назвал инвестиции в завод "неоднозначной ставкой на будущее". Согласно его оценке, инвестиции экономически окупятся только в том случае, если "инновации и новые рабочие места будут созданы и в других отраслях". Это в равной степени имеет отношение и к строительству завода Intel в Магдебурге, считает Фратчер. По его данным, общая сумма госсубсидии германской стороны на развитие обоих производств составит €15 млрд.