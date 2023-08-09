Polymetal в I полугодии увеличил производство на 3%

Выручка компании за I полугодие выросла на 25%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России, в I полугодии 2023 года увеличил производство на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 764 тыс. унций в золотом эквиваленте, говорится в сообщении компании.

В частности, 551 тыс. унций получены на российских предприятиях, 213 тыс. унций - на предприятиях Казахстана.

Компания также подтвердила прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте (1,2 млн унций в России и 500 тыс. унций в Казахстане).

При этом производство в II квартале выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 423 тыс. унций в золотом эквиваленте. Рост производства обусловлен увеличение выпуска на Албазино золотосеребряном месторождении Нежданинское, уточняется в сообщении.

Финансовые показатели

Выручка компании за I полугодие выросла на 25% - до $1,315 млн, за II квартал - на 34%, до $581 млн, на фоне восстановления объемов продаж в России и роста цен на добываемые металлы.

Чистый долг Polymetal на конец II квартала составил $2,59 млрд. Увеличение показателя на 8% в годовом выражении обусловлено санкциями, вызвавшими сложности с каналами сбыта в России, пояснили в компании.

"Компания продолжает сталкиваться с логистическими сложностями при отгрузке концентрата, однако мы активно работаем над новыми транспортными маршрутами и рассчитываем решить этот вопрос до IV квартала текущего года", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора группы Виталия Несиса.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.