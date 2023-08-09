Минсельхоз РФ: цены на чай и кофе в первую очередь зависят от стоимости импортного сырья

Как заявили в ведомстве, на отечественном рынке сформирован широкий ассортимент этой продукции

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. На стоимость чая, кофе и шоколадных изделий в России в первую очередь влияет цена на импортное сырье, при этом на отечественном рынке сформирован широкий ассортимент указанной продукции в различных ценовых категориях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"На цену такой продукции, как чай, кофе, шоколадные изделия в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории России. При этом стоит отметить, что на российском рынке сформирован широкий ассортимент указанной продукции в различных ценовых категориях", - рассказали в министерстве.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что крупные производители чая и кофе с сентября повышают отпускные цены для ретейлеров на 6-9%, ссылаясь на "сложную ситуацию". На 15% увеличится и стоимость продукции кондитерских фабрик.