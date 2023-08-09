9 августа, 06:17

Минсельхоз РФ: цены на чай и кофе в первую очередь зависят от стоимости импортного сырья

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Как заявили в ведомстве, на отечественном рынке сформирован широкий ассортимент этой продукции

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. На стоимость чая, кофе и шоколадных изделий в России в первую очередь влияет цена на импортное сырье, при этом на отечественном рынке сформирован широкий ассортимент указанной продукции в различных ценовых категориях. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

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"На цену такой продукции, как чай, кофе, шоколадные изделия в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории России. При этом стоит отметить, что на российском рынке сформирован широкий ассортимент указанной продукции в различных ценовых категориях", - рассказали в министерстве.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что крупные производители чая и кофе с сентября повышают отпускные цены для ретейлеров на 6-9%, ссылаясь на "сложную ситуацию". На 15% увеличится и стоимость продукции кондитерских фабрик. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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