Кабмин расширил программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции

Это решение позволит предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки необходимых товаров, отметили в правительстве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции, сообщается на сайте правительства.

Как следует из материалов кабмина, "теперь средства льготных кредитов импортеры смогут направлять не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, выполнение проектировочных и пусконаладочных работ, уплату налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, но и на оплату лизинга оборудования, необходимого для производства продукции".

"Решение позволит предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки необходимых товаров", - отметили в правительстве.

Помимо этого, импортеры смогут рефинансировать кредитный договор, заключенный в рамках программы, а также заключить договор уступки прав требования.

Специальная программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в мае 2022 года. С ее помощью импортерам стали доступны кредиты по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс 3 процентных пункта. Разница при этом компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета. В 2023 году на это предусмотрено 12,4 млрд рублей, в 2024 году - 19,5 млрд рублей.