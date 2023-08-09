9 августа, 06:40

Украинский экспорт зерновых в июле упал почти на 40% на фоне остановки зерновой сделки

Как свидетельствуют данные украинского министерства аграрной политики и продовольствия, в наибольшей степени сократился объем вывоза за границу зерновых через морские порты

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Объем экспорта зерновых с Украины сократился почти на 40% в июле, когда прекратила действие зерновая сделка. Об этом свидетельствует статистика украинского министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно данным, приведенным на сайте ведомства, в июле объем украинского экспорта зерновых составил 2,29 млн тонн, в том числе 840 тыс. тонн пшеницы, 1,1 млн тонн кукурузы и 350 тыс. тонн ячменя. В то же время в июне объем украинского экспорта этих культур составлял 3,7 млн тонн (1,27 млн тонн - пшеница, 2,35 млн тонн - кукуруза, 80 тыс. тонн - ячмень). Таким образом, падение объемов экспорта составило 38%.

Как свидетельствуют данные ведомства, в наибольшей степени сократился объем вывоза за границу зерновых через морские порты. В июле он составил 1,67 млн тонн (48% общего объема экспорта зерновых), в то время как месяцем ранее этот показатель был равен 3,12 млн тонн (64% общего объема).

Зерновая сделка, предусматривавшая безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле и с тех пор несколько раз продлевалась. 17 июля текущего года Россия отказалась продолжать участие в этой инициативе, поскольку другие стороны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все данные ей обещания. 

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