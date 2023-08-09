В Росморречфлоте сообщили об отсутствии загрязнения акватории Керченского пролива

Буксировка аварийного судна продолжается, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Загрязнения акватории Керченского пролива из-за ситуации с танкером "Сиг" не наблюдается, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"На утро 9 августа 2023 года буксировка аварийного судна продолжается. Аварийно-спасательная группа АЧФ МСС проводит очистку МО от остатков нефтепродуктов биосорбентом. Ведется контроль за бонами, находящимися внутри МО. Всего с начала АСР использовано 756 кг биосорбента. Загрязнения акватории не наблюдается", - говорится в сообщении.

Буксировка танкера началась утром 8 августа.

Ранее Росморречфлот сообщал, что танкер "Сиг", атакованный украинской стороной, получил пробоину в районе машинного отделения. На борту танкера находилось 11 человек, они не пострадали. Судно было на южном подходе к Керченскому проливу.