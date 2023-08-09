9 августа, 07:04

В Ташкенте начала работу бизнес-миссия московских IT-компаний

В рамках мероприятия запланирована панельная дискуссия о наиболее актуальных тенденциях развития цифровых технологий в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 9 августа. /ТАСС/. Бизнес-миссия московских IT-компаний начала работу в Ташкенте при поддержке Московского экспортного центра. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства РФ в Узбекистане.

"В Ташкенте при поддержке Московского экспортного центра стартовала бизнес-миссия 19 московских IT-компаний, которые предлагают рынку высокотехнологичные решения, в том числе биометрические системы, образовательные платформы, удаленное обучение персонала, интеллектуальные системы для транспортных компаний", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках мероприятия запланирована панельная дискуссия о наиболее актуальных тенденциях развития цифровых технологий в Узбекистане. В рамках трехдневной программы пройдут встречи и переговоры с представителями местных компаний, обсуждение перспектив сотрудничества и реализации совместных проектов. 

Теги:
УзбекистанРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация