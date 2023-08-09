Вылов тихоокеанских лососей в России увеличился за год более чем в три раза

Показатель составил около 480 тыс. тонн

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Вылов тихоокеанских лососей в России с января по 8 августа 2023 года увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 480 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

"На Дальнем Востоке успешно развивается лососевая путина: к 8 августа добыто почти 480 тыс. тонн лососевых из 512 тыс. тонн - объема, рекомендованного отраслевой наукой к вылову в 2023 году. Общий вылов тихоокеанских лососей превысил показатель прошлого года более чем в три раза и на 27% опережает уровень аналогичного периода 2021 года", - говорится в сообщении.

Больше всего тихоокеанских лососей - 430 тыс. тонн - традиционно выловлено в Камчатском крае. С опережением предыдущих двух лет идет помысел в Сахалинской и Магаданской областях - 18,5 тыс. тонн и 12,7 тыс. тонн соответственно. В Приморском крае наблюдаются рекордные показатели добычи - 1,56 тыс. тонн, в 2022 было добыто 644 тонны, в 2021 году - 106,6 тонн.

В Росрыболовстве отметили, что практически вся продукция из уловов лососевых бесперебойно идет на внутренний рынок. Мощностей для передержки рыбы достаточно. Рыбоохрана продолжает работу в усиленном режиме для контроля за соблюдением правил рыболовства и противодействия нелегальному промыслу.