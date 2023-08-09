США ограничат инвестиции в компании Китая, половина доходов которых приходится в ИИ

По данным агентства Bloomberg, новые ограничения в наибольшей степени затронут стартапы

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Планируемые Вашингтоном ограничения на инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая затронут только те китайские компании, доходы которых как минимум наполовину связаны, в частности, с квантовыми вычислениями и разработкой искусственного интеллекта (ИИ), прежде всего для военных целей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Однако, по их информации, это не ограничит капиталовложения американских инвесторов в более крупные корпорации КНР, хотя и имеющие высокотехнологичные подразделения, но получающих большую часть доходов из других секторов.

Согласно источнику, новые ограничения в наибольшей степени затронут стартапы, поскольку Белый дом хочет убедиться, что американские инвесторы не помогают таким китайским компаниям опережать США в развитии новейших технологий.

Ожидается, что ограничения вступят в силу не ранее 2024 года, при этом они не затронут уже имеющиеся американские инвестиции в китайские высокотехнологичные отрасли.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен ввести ограничения на инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая к середине августа. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что подобный шаг американской администрации препятствует нормальному технологическому сотрудничеству двух стран.