В Госдуме попросили Минфин ввести налоговый вычет на покупку школьных товаров

Вице-спикер ГД Владислав Даванков отметил, что он будет способствовать социальной справедливости

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением ввести социальный налоговый вычет на приобретение школьных товаров.

"Прошу вас рассмотреть возможность установления социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 17 лет за исключением семей с годовым доходом свыше 5 млн рублей", - указал парламентарий.

Даванков привел данные Росстата, по которым в 2022 году собрать в первый класс мальчика обошлось родителям в 22,3 тыс. рублей, а девочку в 26,8 тыс. рублей. По словам парламентария, расходы на приобретение школьных товаров в полной среднестатистической российской семье, в которой работают оба родителя, могут составлять 30% от семейного бюджета. "В подобной ситуации отсутствие компенсаторных механизмов финансовой поддержки семей с детьми может поставить многие семьи, в первую очередь неполные и малообеспеченные, в крайне затруднительное финансовое положение", - уверен вице-спикер Госдумы.

Депутат считает, что новый налоговый вычет будет способствовать социальной справедливости, поскольку поможет облегчить финансовое бремя для семей, особенно для тех, кто сталкивается с ограниченными ресурсами.