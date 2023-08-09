На Гавайях около 100 человек приняли участие в мероприятии "Ночь китайского Хайнаня"

Делегация острова представила специфику порта свободной торговли, включая политику преференций, преимуществами которой могут воспользоваться иностранные инвесторы

ХАЙКОУ /Китай/, 9 августа. /ТАСС/. Власти Хайнаня провели в островном американском штате Гавайи презентацию культурного и экономического потенциала самой южной китайской провинции с участием около 100 человек. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, среди присутствовавших на мероприятии "Ночь китайского Хайнаня" были ответственные лица компетентных ведомств Гавайев, курирующих вопросы экономики, торговли и туризма, а также Генеральной торговой палаты Китая - США. Это событие привлекло внимание гостиничного бизнеса, туристических компаний и СМИ.

На презентации делегация Хайнаня представила местной общественности специфику порта свободной торговли, включая политику преференций, преимуществами которой могут воспользоваться иностранные инвесторы. Особое внимание было уделено безвизовой политике, которая действует в отношении 59 стран, включая Россию. Организаторы мероприятия не ограничились торгово-экономической повесткой, заинтересовав аудиторию культурой и традициями малых народностей острова - ли и мяо.

Как прокомментировала хайнаньская делегация, презентация позволила наглядно продемонстрировать потенциал китайского рынка и благоприятные возможности для развития бизнеса в КНР. Представители деловых кругов Гавайев заявили о заинтересованности в совместных туристических проектах, отметив, что они "позволят укрепить мост дружбы" с Хайнанем. Они также предложили активизировать двусторонние контакты путем оптимизации международных транспортных коммуникаций.

В 1992 году Хайнань и Гавайи установили побратимские отношения. Стороны успешно продвигают сотрудничество в аграрной и торговой сфере, в области культуры и туризма. Предполагается, что межрегиональное сотрудничество в указанных направлениях будет одним из стимулов развития Хайнаньского порта свободной торговли.