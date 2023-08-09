Минпромторг не видит предпосылок для роста цен на продовольствие в России

Замглавы ведомства Виктор Евтухов сообщил, что стоимость некоторых видов продукции может снизиться

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ не видит предпосылок для роста цен на продукты в России в ближайшее время, стоимость некоторых видов продукции может снизиться, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Ранее Минпромторг провел рабочее совещание с представителями торговых сетей, федеральных органов исполнительной власти и экспертами. "Вчера мы еще раз проговорили с коллегами из смежных отраслей, что в ближайшее время мы не видим никаких показателей того, что цены на продовольственные товары у нас могут пойти в гору", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия-24".

"Наоборот, мы считаем, что с учетом опять-таки сезонных факторов, окончания сезона отпусков, дачного периода, шашлычного, как его называют - то, что касается мясной группы, - цены, мы полагаем, к осени будут на некоторые виды товаров еще иметь тренд к понижению", - добавил замминистра.

По его словам, в настоящее время ситуация на продовольственном рынке штатная, стабильная. По данным Росстата, цены на продовольственные товары в России в июне 2023 года повысились на 2,22% по сравнению с декабрем прошлого года.

"А если убрать плодоовощную группу - у нас сейчас как всегда сезонное подорожание борщевого набора, который после сбора нового урожая, естественно, будет дешеветь, - то продовольственная инфляция составила менее 1%", - отметил Евтухов. Он указал на снижение стоимости ряда социально значимых продуктов, например, гречневой крупы и подсолнечного масла.

"Есть удорожание, как я уже говорил, по борщевому набору. Но еще раз повторю - это сезонный фактор. Мы каждый год наблюдаем одну и ту же ситуацию: летом плодоовощная группа каким-то образом дорожает, к осени идет обратный тренд, обратная тенденция, цены снижаются и восстанавливаются", - сказал замглавы Минпромторга.