В России в I полугодии производство красной икры выросло на 28%

В то же время производство черной икры снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Производство красной икры в России в первой половине 2023 года выросло на 28%, до 896,6 тонны, черной - снизилось на 11%, до 23,8 тонны, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"Вырос выпуск красной икры - до 896,6 тонн (+28%). Производство икры осетровых рыб, наоборот, снизилось на 11% - до 23,8 тонн", - говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, производство икры в России в первом полугодии выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 43,2 тыс. тонн. Этот показатель стал максимальным с 2019 года. Основной вклад внесло производство икры минтая. По данным Ассоциации добытчиков минтая, в первом полугодии оно увеличилось на 10% - до 33,5 тыс. тонн, рассказали в ассоциации.

Одновременно с этим в России сократилось производство рыбных консервов и пресервов - на 9% по сравнению с прошлым годом, до 124,9 тыс. тонн. Больше всего по сравнению с прошлым годом снизилось производство рыбных консервов натуральных и в томатном соусе - на 23,9% и 22,7% соответственно. Снижение производства фиксируется последние три года после скачка в пандемийном 2020 году. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года снижение составило 17%. "Бурный спрос на консервы в период пандемии вызвал рост производства этого вида продукции, сейчас объемы выпуска возвращаются к прежним показателям", - отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Общее производство рыбопродукции в России за первое полугодие 2023 года выросло на 4%, до 2,1 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а по сравнению с первым полугодием 2019 года оно выше на 5%, добавили в ВАРПЭ.