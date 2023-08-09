АФК "Система" и правительство договорились углубить сотрудничество в водородной энергетике

Как сообщили в кабмине, соглашение сторон направлено на стимулирование новых разработок, коммерциализацию и внедрение отечественных водородных технологий в разные сферы экономики

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правительство России и АФК "Система" заключили соглашение о развитии водородной энергетики, которое подразумевает углубление сотрудничества в этой сфере, сообщает кабмин.

Соглашение направлено на стимулирование новых разработок, коммерциализацию и внедрение отечественных водородных технологий в разные сферы экономики, определяет принципы взаимодействия сторон в рамках дорожной карты по развитию этого высокотехнологичного направления в России до 2024 года.

"Водород на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных энергоресурсов в мире, и у России на этом рынке высокий потенциал. Мы заинтересованы в привлечении крупных индустриальных партнеров из частного сектора для расширения сферы использования водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, достижения углеродной нейтральности и технологического лидерства нашей страны", - сказал вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, корпорация "Система" уже активно сотрудничает с Минэнерго России в рамках межведомственной рабочей группы по развитию водородной энергетики в Российской Федерации. "Рассчитываю на дальнейшее углубление совместной работы благодаря подписанному соглашению", - добавил вице-премьер.

С 2022 года АФК "Система" включилась в разработку и внедрение водородных технологий в экономику, создав два R&D-подразделения - Центр водородных технологий и Центр водородной энергетики (совместно с Российской академией наук).

"Водородная энергетика - это та сфера, где в ближайшие годы возможен реальный технологический рывок. Мы хотим быть в лидерах формирующегося рынка, открывающего большие возможности для наших компаний. Поэтому системно занимаемся развитием этого перспективного направления как в части собственных исследований и разработок в коллаборации с научными институтами, так и подготовки будущих кадров вместе с ведущими университетами страны", - отметил президент АФК "Система" Тагир Ситдеков.

Россия в настоящий момент реализует дорожную карту по развитию водородной энергетики до 2024 года. Реализация мероприятий позволит создать технологии и оборудование для производства, хранения, транспортировки и применения водорода на основе российских разработок.