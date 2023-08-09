Агростраховщики отметили повышенный риск потери урожая в Приморье из-за дождей

За полгода аграрии региона застраховали 209 тыс. га посевов

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Национальный союз агростраховщиков (НСА) отметил повышенный риск потери урожая в Приморском крае на фоне запоздалой посевной кампании и переувлажнения почвы, сообщает пресс-служба НСА.

"В текущем сезоне в Приморском крае развитие сельхозкультур следует нетипичному сценарию, это показывают данные космического мониторинга. Хотя ситуация на данный момент нормализуется, возможно повышение рисков утраты урожая", - цитирует пресс-служба президента НСА Корнея Биждова.

По его словам, в целом Дальний Восток в этом сезоне демонстрирует хорошее развитие сельхозкультур, риска засухи нет. До начала августа в целом не реализовался и второй самый значимый для аграрных регионов этой зоны риск - избыточных осадков и переувлажнения почвы. Но Приморский край является исключением из общей картины - здесь данные указывают на вероятное отставание культур в развитии.

Согласно полученным данным мониторинга, в Приморском крае практически с начала сезона значения индекса NDVI (который отражает уровень развития зеленой массы растений) находились ниже средних значений, а в июне-июле отрицательное отклонение в нескольких районах достигало 20-25%. Лишь к концу июля показатель вегетации стал постепенно приближаться к среднемноголетней норме. Как отмечает Биждов, в 2023 году в Приморье существенные осадки в весенний период привели к задержке посевных работ, возможно, данные мониторинга указывают на влияние этого фактора.

При этом во второй половине лета риски для сельского хозяйства региона традиционно увеличиваются из-за тихоокеанских циклонов. По данным НСА, в Приморском крае за первые шесть месяцев 2023 года аграрии застраховали 209 тыс. га посевов. Из них 136 га занято соей, 64 тыс. га - зерновыми культурами, также есть договоры страхования овощей, картофеля, кормовых культур.

Приморье находится в зоне рискованного земледелия. Почти ежегодно в крае происходят сильные снегопады, а также паводки как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома. Последний сильный паводок край пережил в октябре 2022 года.