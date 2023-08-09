Проект центра реабилитации для участников СВО под Новосибирском разработают в 2024 году

Создать его планируют на базе Бердского дома-интерната для престарелых и инвалидов

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты планируют завершить подготовку проектно-сметной документации для создания центра реабилитации участников СВО в Новосибирской области в 2024 году. Проект будет включать реконструкцию и строительство нового здания, сообщил в пресс-центре ТАСС министр строительства области Алексей Колмаков.

"Проектно-сметную документацию сейчас разрабатывает одна из лучших наших проектных организаций Новосибирской области. Сейчас выверяем конкретные условия техзадания, чтобы будет конкретно, как будем размещать, какие кабинеты. Два этапа будет у этого проекта, один - реконструкция существующего здания, и второй - строительство нового. Проектирование мы закончим в следующем году, а потом уже будем деньги заводить на этот объект", - сказал он, уточнив, что стоимость объекта составляет несколько миллиардов рублей и для его создания необходимо федеральное финансирование.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что строительство центра планируют начать в 2024 году.

В пресс-службе Минсоцразвития региона ТАСС уточняли, что центр создадут на базе Бердского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Предполагается, что интернат реконструируют с расширением мощностей.

Сообщалось также, что мощность центра составит 400 койко-мест. Как отмечал глава региона, выделение необходимого финансирования позволит запустить центр уже через 1,5 года. На реабилитационные сертификаты в бюджете заложили более 30 млн рублей на 2023 год. Услугой могут воспользоваться все категории участников спецоперации, включая добровольцев и контрактников.