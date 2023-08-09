Глава металлургического союза ФРГ заявил, что экономика страны больше неконкурентоспособна

Германию по второй половине года ожидает рецессия, считает Штефан Вольф

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Германская экономика больше не является конкурентоспособной, страну во второй половине 2023 года ожидает рецессия. Такое мнение выразил президент Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall Штефан Вольф в интервью германскому радио Deutschlandfunk.

"Германия больше неконкурентоспособна. Она на самом деле [превратилась в] "больного человека Европы", - заявил он. По оценкам Вольфа, ситуация в стране "очень и очень сложная" и уже во второй половине текущего года страну "ожидает рецессия".

По мнению эксперта, причина такого положения заключается в сложившихся условиях, которые не позволяют германским предприятиям развиваться. "Ни в одной стране мира не найти таких высоких цен на энергоносители, как в Германии, у нас бесконечная бюрократия, высокие налоги", - пояснил Вольф.

С его точки зрения, обсуждаемые в правительстве субсидии для борьбы с высокими ценами на электроэнергию для промышленности могут решить проблемы лишь "на короткое время", но не укрепить положение бизнеса в долгосрочной перспективе.

Ранее глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст поставил под сомнение утверждения немецких властей, согласно которым в обозримом будущем Германия будет производить достаточное количество недорогой электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии. По его словам, если бы инвесторы верили в снижение цен на электроэнергию в Германии в будущем, "они бы оставались здесь, а не переносили бы [производственные мощности за рубеж]".

Правительство ФРГ в ноябре 2022 года для борьбы с энергокризисом утвердило механизм по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса. Дискуссии ведутся также и касательно возможных мер по оказанию помощи крупным промышленным предприятиям, но по данному вопросу у германских политиков пока нет единства.

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В республику не поступает и российский трубопроводный газ, так как в ходе диверсий были разрушены три из четырех веток "Северных потоков". Согласно недавнему исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме.