Предпринимателей Москвы научат управлять деньгами компании и планировать бизнес-процессы

Программа марафона рассчитана на все уровни подготовки

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Городской проект "Нескучный марафон по финансовой грамотности", направленный на поддержку начинающих и действующих предпринимателей, пройдет с 10 по 17 августа в онлайн-формате. Участники изучат основы финансового и управленческого учета, научатся управлять деньгами компании и планировать бизнес-процессы, сообщается на портале мэра Москвы.

"Программа марафона рассчитана на все уровни подготовки. Подключиться можно к любому из уроков. По итогам обучения предприниматели научатся управлять деньгами компании и планировать бизнес-процессы на основе цифр - вместе с экспертами они построят рабочую модель для контроля денежных средств", - приводятся слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Так, на занятии "Движение денежных средств: как настроить, чтобы видеть прибыль", которое пройдет 10 августа эксперты расскажут, как отследить доходы и затраты компании, на что уходят деньги, сколько средств остается на счетах и как меняется денежный поток. 15 августа на лекции "Управление на основе цифр" участникам объяснят, какие показатели нужно контролировать и как управлять прибылью, чтобы обеспечить безопасность и развитие бизнеса. Занятие "Финмодель как инструмент управления деньгами бизнеса" пройдет 17 августа. На нем присутствующих научат выводить основные показатели и уточнять источники данных для формирования финансовой модели. Итоги обучения подведут 21 августа на встрече "Нескучный финразбор". Трое самых активных участников получат индивидуальный разбор от сотрудников финансовых служб, а также набор шаблонов базовых отчетов и бесплатный доступ к сервису финансового учета на 30 дней.

Кроме этого, ГБУ "Малый бизнес Москвы" помогает открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса можно узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и пользоваться ими. Для повышения уровня знаний предпринимателей регулярно проводится обучение по различным программам, среди которых "Стартап-школа МБМ", "Прокачай свой бизнес вместе с наставником", "Бизнес-песочница", "Бизнес-апгрейд". Кроме того, проходят акселерационные программы, тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом.